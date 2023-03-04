Білий дім: Президенту Джо Байдену видалили ракове утворення на грудях

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Президенту США Джо Байдену 16 лютого видалили одне ракове утворення на грудях.

Про це повідомив його лікар Кевін ОʼКоннор.

Лікар сказав, що вся ракова тканина була успішно видалена і подальше лікування не потрібне. Біопсія підтвердила, що невелике ураження було базальноклітинною карциномою. За словами ОʼКоннора, область біопсії добре загоїлася, і 80-річний Байден продовжить проходити дерматологічний моніторинг у рамках свого поточного лікування.

Базальноклітинна карцинома, як пояснив ОʼКоннор, не має тенденції до поширення чи метастазування, як це відбувається з більш серйозними видами раку шкіри, такими як меланома. Цей тип карциноми є найпоширенішою формою раку, що діагностується у Сполучених Штатах.

У січні перша леді США Джилл Байден пройшла аналогічну процедуру видалення двох ракових утворень шкіри. За словами ОʼКоннора, усю ракову тканину у неї теж повністю видалили.

Інші президенти США мали аналогічні проблеми. Рональду Рейгану видалили пухлину з носа у 1985 році, коли він був президентом. У його дружини Ненсі Рейган у 1982 році діагностували та видалили таку саму форму раку верхньої губи. У Джорджа Буша був базальноклітинний рак лівої щоки, який видалили у 1986 році, коли він був віцепрезидентом при Рейгані.