ЗСУ знищили ще понад 800 російських окупантів

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Збройні сили України за добу 3 березня знищили ще 820 російських окупантів — загалом 152 190 з початку повномасштабного вторгнення.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу станом на 4 березня.

Щодо втрат у техніці, то військові знищили ще 4 танки окупантів, 10 їхніх бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем і 3 реактивні системи залпового вогню.

Щодо ситуації на фронті, за даними Генштабу, росія зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби військові відбили на них понад 150 атак.

Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також ще два по зенітно-ракетних комплексах на позиціях.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по пункту управління росіян, по трьох районах зосередження противника, складу боєприпасів, двох складах із паливом і по станції радіоелектронної боротьби.