Євросоюз передасть Україні понад 5 тисяч сонячних панелей

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Європейський Союз передасть Україні 5 700 сонячних панелей. Вони ввійдуть до першої партії такого роду поставок.

Про це повідомила у своєму Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Росія навмисно бʼє по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювану енергетику», — заявила вона.

Першу партію з 5 700 панелей пожертвує італійська компанія ENEL. Їх виготовили на острові Катанія за підтримки Європейського фонду інновацій. Така кількість панелей зможе перекрити 11 тисяч квадратних метрів дахів громадських будівель.

Панелі мають прибути до літа 2023 року. Вони зможуть забезпечити електрикою школи, лікарні, пожежні частини тощо.