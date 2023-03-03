На Мадагаскарі знайшли птаха, якого 24 роки вважали вимерлим

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BBC News

На Мадагаскарі науковці вперше за 24 роки помітили тетраку малагасійську — співочого птаха із характерним жовтим горлом, якого вважали вимерлим.

Про це пише BBC.

На північному сході острова помітили трьох особин — серед густої рослинності біля камʼянистої річки. Це дуже незвичне середовище для цього виду птахів. Дослідники припускають, що наземні птахи перемістилися туди, щоб пошукати личинок і комах.

Орнітологу Джону Міттермаєру з організації American Bird Conservancy вдалося сфотографувати рідкісного птаха.

BBC News

Незважаючи на те, що середовище проживання птахів у тропічному лісі офіційно охороняється, наукова експедиція, яка спостерігала за птахами, виявила, що більшу частину лісу зараз займають ферми з вирощування ванілі — це вплинуло на кількість малагасійської тетраки.

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