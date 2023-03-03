Мінʼюст подав позов про конфіскацію активів російських олігархів Ротенбергів в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Пресслужба Кремля
Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів чотирьох російських бізнесменів в Україні. Серед них є два російських олігархи — брати Ігор та Аркадій Ротенберги.
Про це пише пресслужба відомства.
Зазначається, що Мінʼюст просить конфіскувати активи Ротенбергів, а також російських бізнесменів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка.
Відомство хоче конфіскувати 100% компанії «Авангард-Віларті» та 66,65% компанії «Інвестиційний Союз «Либідь». Компанія «ІС «Либідь» володіє столичним ТРЦ Ocean Plaza.
- Торгово-розважальний центр Ocean Plaza (Київ) відновив роботу наприкінці листопада. Серед його співвласників був Аркадій Ротенберг — близький соратник путіна. 12 серпня Печерський районний суд Києва скасував арешт будівлі ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Суд звернув увагу, що арешт ТРЦ є надмірно обтяжливим, оскільки блокує діяльність 350 орендарів і 7 000 працівників, які забезпечують надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 мільярдів гривень на рік.
- Раніше суд передав ТРЦ в управління Агентству з розшуку і управління незаконними активами (АРМА). Слідство вважає, що гроші, отримані від діяльності торгового центру, переказували через ланцюг фінансових операцій на адресу громадян рф. І на ці гроші фінансувалося виробництво та постачання боєприпасів для російської армії.