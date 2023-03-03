Мінʼюст подав позов про конфіскацію активів російських олігархів Ротенбергів в Україні

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Пресслужба Кремля

Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів чотирьох російських бізнесменів в Україні. Серед них є два російських олігархи — брати Ігор та Аркадій Ротенберги.

Про це пише пресслужба відомства.

Зазначається, що Мінʼюст просить конфіскувати активи Ротенбергів, а також російських бізнесменів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка.

Відомство хоче конфіскувати 100% компанії «Авангард-Віларті» та 66,65% компанії «Інвестиційний Союз «Либідь». Компанія «ІС «Либідь» володіє столичним ТРЦ Ocean Plaza.