У Китаї знайшли стародавні ковзани віком 3 500 років. Вони зроблені з кісток тварин

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На північному заході Китаю археологи знайшли стародавні ковзани, зроблені з кісток бика та коня. Їхній вік — приблизно 3500 років.

Про це пише IFL Science.

Наразі точно незрозуміло, чи використовували ці ковзани для полювання, пересування чи з іншою метою. За словами археологів, вони дуже схожі на кістяні ковзани, знайдені в стародавній Європі. Це доводить, що в період бронзового віку між Китаєм і Європою існував певний звʼязок.

Крім того, навколо гробниці виявили десятки компонентів деревʼяних возів, у тому числі 11 коліс і понад 30 інших частин.

Ковзани виявили в руїнах Гаотай — частині більшого поселення Джирен Тайгоуко в долині річки Ілі. Вважається, що там, у житловому районі та похоронному комплексі площею 120 квадратних метрів, поховані останки шляхетної скотарської родини XV—XVI століть до нашої ери.