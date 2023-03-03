Російські військові обстріляли Сумщину. У Шосткинському районі загинув чоловік

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Офіс генерального прокурора

Уранці 3 березня російські окупанти з території рф обстріляли село Старикове Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який був на городі, поблизу власного будинку.