Російські військові обстріляли Сумщину. У Шосткинському районі загинув чоловік
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Офіс генерального прокурора
Уранці 3 березня російські окупанти з території рф обстріляли село Старикове Шосткинського району на Сумщині.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який був на городі, поблизу власного будинку.
- 2 березня зафіксували рекордну кількість російських обстрілів — 27, повідомив виконувач обовʼязків голови Сумської ОВА Тарас Савченко.