Німеччина хоче викупити у Швейцарії 96 танків Leopard 2 на заміну тим, що відправлять Україні

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Німеччина хоче викупити у Швейцарії 96 старих танків Leopard 2. Швейцарська армія їх списала і вони наразі перебувають на складах.

Про це пише Blick.

Німецька влада хоче, щоб Швейцарія продала їх назад виробнику танків — оборонному концерну Rheinmetall. Там їх відремонтують, модернізують та замінятимуть ними ті танки, які передаватимуть Німеччина та інші країни Європи в Україну.

Відповідний лист до Швейцарії надіслали міністр економіки Роберт Габек та міністр оборони Борис Пісторіус. Вони попросили, щоб це питання розглянули у швейцарському парламенті, а також пообіцяли, що танки не відправлять в Україну.

У Швейцарії підтвердили таке прохання від Німеччини. Там заявили, що дозвіл на передачу танків має схвалити парламент — він повинен офіційно ухвалити рішення про виведення їх з експлуатації.