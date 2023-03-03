Німеччина хоче викупити у Швейцарії 96 танків Leopard 2 на заміну тим, що відправлять Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Німеччина хоче викупити у Швейцарії 96 старих танків Leopard 2. Швейцарська армія їх списала і вони наразі перебувають на складах.
Про це пише Blick.
Німецька влада хоче, щоб Швейцарія продала їх назад виробнику танків — оборонному концерну Rheinmetall. Там їх відремонтують, модернізують та замінятимуть ними ті танки, які передаватимуть Німеччина та інші країни Європи в Україну.
Відповідний лист до Швейцарії надіслали міністр економіки Роберт Габек та міністр оборони Борис Пісторіус. Вони попросили, щоб це питання розглянули у швейцарському парламенті, а також пообіцяли, що танки не відправлять в Україну.
У Швейцарії підтвердили таке прохання від Німеччини. Там заявили, що дозвіл на передачу танків має схвалити парламент — він повинен офіційно ухвалити рішення про виведення їх з експлуатації.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкових батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2. Наразі відомо, що Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, Норвегія вісім танків. Польща в найближчі два-три тижні — 14 танків Leopard 2.