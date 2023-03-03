Партнер Apple Foxconn переніс будівництво нового заводу з Китаю в Індію. Цьому посприяла політична напруженість

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Партнер Apple, тайванська компанія Foxconn Technology Group, планує інвестувати близько $700 мільйонів у новий завод в Індії, щоб збільшити місцеве виробництво. Це свідчить про прискорення процесу перенесення виробництва з Китаю через політичну напруженість зі США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Тайванська компанія планує побудувати завод з виробництва деталей для iPhone на ділянці площею 300 акрів неподалік від аеропорту в Бенгалуру, столиці південного індійського штату Карнатака.

За словами деяких співрозмовників видання, на заводі також можуть збирати телефони Apple, а Foxconn може використовувати цей завод для свого бізнесу з виробництва електромобілів, що тільки-но зароджується.

«Ця інвестиція є однією з найбільших на сьогодні одноразових витрат Foxconn в Індії та підкреслює, що Китай ризикує втратити свій статус найбільшого у світі виробника споживчої електроніки. Apple та інші американські бренди шукають альтернативні локації, такі як Індія та Вʼєтнам. Це переосмислення глобального ланцюга поставок, яке прискорилося під час пандемії та війни в Україні й може змінити спосіб виробництва електроніки», — пише Bloomberg.

Очікується, що новий виробничий майданчик в Індії створить приблизно 100 тисяч робочих місць. На розгалуженому комплексі зі складання iPhone у китайському місті Чженчжоу наразі працюють майже 200 тисяч людей, причому під час пікового сезону виробництва ця цифра зростає.

Обсяги виробництва на заводі в Чженчжоу різко впали напередодні новорічних свят через перебої, повʼязані з COVID, що змусило Apple переглянути свій ланцюжок поставок, який залежить від Китаю. Рішення Foxconn є останнім кроком, який свідчить про те, що постачальники можуть перемістити потужності з Китаю набагато швидше, ніж очікувалося.

Водночас Індія запропонувала фінансові стимули постачальникам Apple, таким як Foxconn.