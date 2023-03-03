У Білорусі лауреата Нобелівської премії миру Беляцького засудили до 10 років колонії

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У Білорусі суд постановив увʼязнити на 10 років колонії лауреата Нобелівської премії миру, голову правозахисного центру «Вясна» Алеся Беляцького. Девʼять років колонії призначили його заступнику Валентину Стефановичу, сім років дали координатору кампанії «Правозахисники за вільні вибори» Володимиру Лабковичу. Про це повідомляє «Вясна».

Правозахисників звинувачують за статтями про контрабанду коштів і фінансування групових дій, які брутально порушують громадський порядок.

Беляцький, Стефанович і Лабкович перебувають під вартою з 14 липня 2021 року. «Вясна» зазначає, що загалом у справі проти правозахисників 283 томи по 300 сторінок — це рекордна кількість матеріалів із політичного процесу. Окрім цього, у справі проходять майже 100 свідків, а по всій країні було провели 120 обшуків.

Згідно з версією звинувачення, правозахисники з 4 квітня 2016 року до 14 липня 2021 року перевели в готівку гроші, які нібито прийшли від «різних структур і фондів» на банківські рахунки правозахисного центру «Вясна». Після цього, як стверджує обвинувачення, вони незаконно перевезли переведені в готівку гроші до Литви. Загалом, за версією обвинувачення, «без декларування» вивезли щонайменше €201 тисячу і $54 тисячі.

За матеріалами справи, «вони ж у зазначеному складі, а також з іншими особами навмисне здійснили підготовку громадян для участі у групових діях, які грубо порушують громадський порядок, а також фінансування та матеріальне забезпечення таких акцій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема від імені ПЦ «Вясна», незареєстрованого фонду BY_HELP, у період із травня 2020 року до 14 липня 2021 року».

За активну позицію та правозахисну роботу Алеся Беляцького судили понад 20 разів: спочатку в Білоруській РСР, а потім і в сучасній Білорусі. За цю ж діяльність, тобто політичну боротьбу та правозахист, його пʼять разів висували на Нобелівську премію миру. 7 жовтня 2022 року Беляцького нагородили Нобелівською премією миру, яку вручили його дружині Наталії Пінчук у День прав людини.