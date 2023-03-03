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У Японії кількість самогубств серед дітей зросла до рекордного рівня — 512 за 2022 рік (у 2021 році було 473 випадки).

Про це повідомляє The Japan Times.

Із загальної кількості померли:

17 учнів початкових класів;

143 учні молодших класів середньої школи;

352 учні старших класів середньої школи.

Найбільше самогубств сталося у червні — 60, потім йдуть 57 самогубств у вересні та 47 у березні. У багатьох випадках діти кидаються під потяги.

За даними Міністерства освіти, культури, спорту, науки та технологій, показник 2022 року найвищий з 1980 року, коли почали порівнювати дані.

Дані Міністерства охорони здоровʼя показали, що самогубства серед людей віком 19 років і молодших переважно повʼязані з побоюваннями щодо неуспішності в навчанні, поганих карʼєрних перспектив і стресом, повʼязаним зі вступними іспитами.

У звʼязку з тим, що учні турбуються про оцінки та перспективи карʼєрного зростання наприкінці навчального року в березні, Міністерство освіти закликало надати найкращу можливу професійну орієнтацію та бути пильними при виявленні студентів, які стресують.

Загальна кількість самогубств у Японії у 2022 році становила 21 584 випадки, що на 577 більше, ніж у 2021-му.