У США заарештували двох чоловіків за відправку авіатехніки до росії

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У США, у місті Канзас-Сіті (штат Міссурі) заарештували двох американців за підозрою у відправці авіаційних технологій до росії.

Про це повідомляє Reuters.

Ідеться про 59-річного Сиріла Буяновського і 55-річного Дугласа Робертсона. Їх звинувачують у змові з метою обійти закони США про експорт шляхом продажу авіоніки клієнтам, які експлуатують літаки російського виробництва, по всьому світу.

Чоловіки володіли компанією KanRus Trading Company, яка постачала західне авіаційне обладнання російським компаніям і надавала послуги з ремонту обладнання, що використовується в літаках російського виробництва. 28 лютого 2022 року, після того як влада США затримала партію авіоніки, Міністерство торгівлі США повідомило чоловікам, що їм потрібна ліцензія на експорт обладнання. Вони приховували та спотворювали справжні пункти призначення свого експорту, а також відправляли обладнання через треті країни. Наприклад, у травні, червні та липні вони нелегально переправляли товари через Вірменію та Кіпр.

Підсудних звинувачують у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та ненаданні інформації про експорт, а також у контрабанді товарів із порушенням законодавства США. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Авіоніка включає системи звʼязку, навігації, управління польотом та виявлення загроз, встановлені на літаках. США запровадили додаткові обмеження на авіоніку після повномашстабного російського вторгнення в Україну.