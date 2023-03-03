ЗСУ знищили ще понад 700 російських військових і відбили 85 їхніх атак

Новини

Getty Images

Українські військові за минулу добу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках відбили понад 85 атак російської армії.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу 3 березня.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські військові збили російский штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 і 7 дронів.

Генштаб також повідомляє, що більшість жителів села Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня майже 200 людей із цього села вивезли в невідомому напрямку для проведення «фільтрації», а в їхні будинки розселяють російських військових.

Щодо втрат ворога, то за минулу добу українські військову ліквідували ще 765 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин і 4 артилерійські системи.