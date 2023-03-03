Чому росія так прагне збройної допомоги Китаю. Провідні світові медіа про війну 2 березня

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«Бабель»

Китайські армійські склади ― один із найлегших і, судячи з дипломатичних потуг путінського режиму та заяв західних союзників України, найбажаніших для росії способів поповнити запаси своєї зброї. Видання The Wall Street Journal розʼяснило причини, чому так. По-перше, Китай вибудовував свої збройні сили ще в часи, коли його стратегічним партнером був Радянський Союз. Чимало зразків боєприпасів, рушниць чи танків ― це або модифіковані радянські копії, або й просто виготовлені в СРСР. Чимало на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю й російської зброї: Москва була найбільшим постачальником для Пекіну в останні 10 років. Є в китайців і нібито власні розробки, насправді скальковані з російських за принципом «зворотної розробки»: у Китаї розбирали російські літаки чи, умовно, БТР, зʼясовували їхні конструкційні особливості ― і відтворювали дуже подібні моделі в себе. Як наслідок, зараз у Китаї чимало зброї саме тих калібрів, які росіяни використовують у нападі на Україну. Якщо ж чогось немає в достатній кількості на складах, це можна швидко виготовити, враховуючи потужність китайського індустріального комплексу ― і це друга причина, чому китайська підтримка була б рятівною для путіна. Три китайські компанії входять до переліку 10 найбільших світових виробників зброї, й Китай уже багато років продає її по всьому світу, зокрема до країн Африки та Близького Сходу. Приміром, компанія Norinco з активами в понад $60 мільярдів та 200 тисячами працівників постачала зброю уряду Південного Судану. Зокрема, кулі калібру 7,62 мм, які використовує і росія.

Китай та росія часто проводять спільні військові навчання, в рамках яких військовослужбовці з однієї країни тренуються у складі армії іншої країни. Це значить, що росіяни можуть бути знайомі і з частиною власне китайських розробок. У будь-якому разі, якщо Китай прийме рішення підтримати путіна у війні зброєю ― це одразу стане відчутно на полі бою (інша американська медіакомпанія, NBC News, у присвяченому цій же темі матеріалі цитує професора стратегічних досліджень із шотландського університету Сейнт-Ендрюс Філіпса ОʼБрієна, який стверджує, що з китайською допомогою росія точно зможе протриматись у війні до кінця поточного року). Більшість зброї, яку Китай може надати, не є високотехнологічною, зазначає WSJ. Однак, для росіян, які покладаються на кількість, а не на якість, і прості артилерійські снаряди зараз стануть у пригоді.

Рішення, допомагати росії чи ні, для Пекіну зараз суто політичне: логістично чи у виробничому плані китайцям це не буде складно. Втім, Сі Цзіньпіна стримують санкції, які Захід, очевидно, одразу накладе на Китай ― а він значно більше інтегрований у міжнародну торгівлю, ніж росія. Також відкриття Китаєм своїх збройних складів для росіян означатиме й те, що НАТО полегшить Україні доступ до своєї зброї. Це може відчутно посилити позиції Києва, й війна закінчиться для путіна однаково плачевно.

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Надати Україні винищувачі FA-18S закликає уряд Австралії старший кореспондент впливового австралійського видання The Australian Financial Review Аарон Патрік. Ці літаки подібні на F-16, вони приблизно такого ж віку і близько 40 з них мають стояти в австралійських військових ангарах: місцеве Міноборони позаторік списало їх і планувало продати в інші країни, однак угода з різних причин зірвалася. «Австралія надала Україні військової допомоги на пів мільярда доларів ― значна сума, але на тлі допомоги інших союзників Києва це нічого особливого. Натомість є дещо, чим ми можемо істотно вплинути на ситуацію на полі бою. Немає сумнівів, що Київ треба підтримувати до перемоги. Наші літаки можуть виявитися дуже доречними», ― йдеться в колонці Патріка.

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