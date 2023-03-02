На Запорізьку АЕС прибула шоста команда експертів МАГАТЕ

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС прибула шоста команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив гендиректор організації Рафаель Гроссі.

«Радий повідомити про успішне завершення довго відкладеної ротації ISAMZ, тепер наша 6-а команда експертів на ЗАЕС. Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і відданість справі, а також зусилля всіх учасників», — написав він.

У лютому Міністерство закордонних справ України заявило, що російські військові навмисне блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС, але це є грубим порушенням норм міжнародного права.

На початку вересня 2022 року місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.