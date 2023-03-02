Українська правозахисниця Олена Шевченко стала жінкою року за версією журналу TIME

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Володимир Шуваєв \ «Бабель»

Українська правозахисниця, голова громадської ЛГБТКІ-організації «Інсайт» і співорганізаторка Маршу жінок Олена Шевченко стала жінкою року за версією журналу TIME.

TIME щороку обирає 12 жінок-лідерок, які зробили значний внесок у боротьбу за права людини. Серед інших лідерок є австралійська акторка Кейт Бланшетт, пакистанська правозахисниця та екоактивістка Аїша Сіддіка, сомалійська та британська боксерка Рамла Алі, іранська дисидентка Масіх Алінежад, американська інді-рок-музикантка Фібі Бріджерс та інші.

З 2017 року, коли Шевченко стала співзасновницею організації «Інсайт», вона сім разів зазнавала нападів.

У коментарі Time Олена Шевченко розповіла, що її мета — показати, що спільноти ЛГБТ+ дуже активні «на різних лініях фронту, не тільки військових, але й інших сфер».

«Я присвячую цю перемогу усім невидимим жінкам України, які роблять неможливе, наближаючи нашу перемогу», — написала Шевченко.