У Словаччині знайшли «капсулу часу» в церковній вежі. Її заклали 188 років тому
- Автор:
- Анна Холоднова
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Euronews
У словацькому селі Штітнік під час реконструкції даху церкви Святого Юди Тадеаша знайшли 188-річну «капсулу часу».
Про це пише видання Euronews.
У скриньці під металевим хрестом були заховані три документи. Два з них датовані 1834 роком, а третій — 1854.
У цих паперах є вірш Яна Ружбацького словацькою і чеською мовою, який описує історію церкви: пожежу в храмі та його реставрацію. Вони також містять цікаві деталі про тогочасне керівництво країни і навіть ціни на яловичину, сільськогосподарські культури та качок.
Знахідка надихнула місцевого священника — тепер він також хоче залишити у церкві «капсулу часу», яка б задокументувала поточний ремонт даху та інші події сучасності.
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