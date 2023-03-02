У Словаччині знайшли «капсулу часу» в церковній вежі. Її заклали 188 років тому

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Euronews

У словацькому селі Штітнік під час реконструкції даху церкви Святого Юди Тадеаша знайшли 188-річну «капсулу часу».

Про це пише видання Euronews.

У скриньці під металевим хрестом були заховані три документи. Два з них датовані 1834 роком, а третій — 1854.

У цих паперах є вірш Яна Ружбацького словацькою і чеською мовою, який описує історію церкви: пожежу в храмі та його реставрацію. Вони також містять цікаві деталі про тогочасне керівництво країни і навіть ціни на яловичину, сільськогосподарські культури та качок.

Знахідка надихнула місцевого священника — тепер він також хоче залишити у церкві «капсулу часу», яка б задокументувала поточний ремонт даху та інші події сучасності.