Угорський парламент знову відклав ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

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Reuters / «Бабель»

Парламент Угорщини знову відклав голосування про ратифікацію заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Наступна спроба ухвалити рішення буде за два тижні.

Про це повідомляє AP.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає за приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, але при цьому стверджував, що уряди обох країн «поширювали відверту брехню» про Угорщину, що викликало питання у законодавців від його партії.

В інтервʼю 24 лютого Орбан підтвердив, що Угорщина відправить парламентську делегацію до Швеції та Фінляндії, щоб отримати «розʼяснення», перш ніж ратифікацію буде винесено на голосування.

Будапешт з липня 2022 року відкладає парламентську ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.