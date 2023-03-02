Угорський парламент знову відклав ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Парламент Угорщини знову відклав голосування про ратифікацію заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Наступна спроба ухвалити рішення буде за два тижні.
Про це повідомляє AP.
Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає за приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, але при цьому стверджував, що уряди обох країн «поширювали відверту брехню» про Угорщину, що викликало питання у законодавців від його партії.
В інтервʼю 24 лютого Орбан підтвердив, що Угорщина відправить парламентську делегацію до Швеції та Фінляндії, щоб отримати «розʼяснення», перш ніж ратифікацію буде винесено на голосування.
Будапешт з липня 2022 року відкладає парламентську ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.
- Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО в травні минулого року. Відтоді 28 з 30 країн-членів затвердили вступ обох країн — досі цього не зробили Туреччина та Угорщина.