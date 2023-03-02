Найдорожчий український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийшов у широкий прокат

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Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» вийшов у широкий національний прокат. Проєкт створений за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Одразу після релізу в Україні розпочнеться широкий прокат мультфільму за кордоном.

Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму оцінювався у 187,2 мільйона гривень, а частка державного фінансування становить 49,5 мільйона гривень.

Режисерами нового українського повнометражного 3D-мультфільму є Олександра Рубан і Олег Маламуж. Головних героїв мультфільму озвучують Юлія Саніна, Dzidzio, Олена Кравець, Артем Пивоваров, Олег Скрипка, Наталка Денисенко та інші. Саундтреки до мультфільму створив гурт «ДахаБраха».