У Херсоні головою міської військової адміністрації став Роман Мрочко

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Думская

Начальником Херсонської міської військової адміністрації став Роман Мрочко.

Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський.

Думская

Мрочко працює в органах військової прокуратури з 2011 року. У 2017 році був військовим прокурором Київського гарнізону. Також працював заступником військового прокурора Південного регіону України.