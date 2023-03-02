У Херсоні головою міської військової адміністрації став Роман Мрочко
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Думская
Начальником Херсонської міської військової адміністрації став Роман Мрочко.
Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський.
Мрочко працює в органах військової прокуратури з 2011 року. У 2017 році був військовим прокурором Київського гарнізону. Також працював заступником військового прокурора Південного регіону України.
- 2 березня Зеленський також звільнив Галину Лугову з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації.