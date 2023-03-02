В Італії порушили справу проти експремʼєра та 16 чиновників. Вони несвоєчасно запровадили карантин

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В Італії порушили справу проти колишнього премʼєр-міністра Джузеппе Конте. Його звинувачують у зволіканні із запровадженням карантину в регіоні Валь-Серіана в Ломбардії. Ідеться про березень 2020 року.

Про це повідомляє Politico.

Наприкінці майже трирічного розслідування судді в Бергамо звинуватили Конте та 16 інших високопосадовців, включно з тодішнім міністром охорони здоровʼя Роберто Сперанцею, у тому, що вони відкинули поради органів громадської охорони здоровʼя запровадити обмеження в ураженому коронавірусом регіоні на ранніх стадіях поширення хвороби.

Конте запровадив локдаун у всій Ломбардії через кілька тижнів після того, як радники з питань охорони здоровʼя вперше попередили про необхідність жорстких заходів у регіоні Валь-Серіана.

Губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана теж перебуває під слідством. Усі 16 чиновників ризикують постати перед судом.

За словами експерта з громадського здоровʼя Андреа Крісанті, який консультував суддів Бергамо, бездіяльність уряду призвела до чотирьох тисяч смертей у цьому регіоні.

Сам Конте вважає, що працював з максимальними зусиллями та почуттям відповідальності.