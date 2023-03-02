McDonald’s анонсував другий етап відновлення роботи в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Мережа ресторанів McDonald’s відновлює діяльність у кількох містах у південній та східній частині країни, зокрема в Одесі та Дніпрі.
Про це йдеться у прессрелізі компанії.
Наступний етап відновлення роботи вимагає активізувати ланцюжки поставок, зокрема логістичних, тому займе більше часу.
Насамперед компанія розглядає можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, у Дніпрі наприкінці квітня та в кількох інших містах.
Плани компанії можуть корегуватися відповідно до поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.
Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відритих закладах в Україні.
- McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила, що зробила це з міркувань безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. Міністр Дмитро Кулеба раніше повідомив, що відомство обговорює проблему McDonald’s не лише з українським представництвом та глобальною штаб-квартирою компанії, але й з урядом США на офіційних зустрічах.
- У серпні ресторани McDonald’s знову відкрилися у столиці та західних областях країни. Відтоді мережа відновила роботу понад 60% ресторанів у центрі та на заході країни.