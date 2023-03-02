McDonald’s анонсував другий етап відновлення роботи в Україні

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Getty Images / «Бабель»

Мережа ресторанів McDonald’s відновлює діяльність у кількох містах у південній та східній частині країни, зокрема в Одесі та Дніпрі.

Про це йдеться у прессрелізі компанії.

Наступний етап відновлення роботи вимагає активізувати ланцюжки поставок, зокрема логістичних, тому займе більше часу.

Насамперед компанія розглядає можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, у Дніпрі наприкінці квітня та в кількох інших містах.

Плани компанії можуть корегуватися відповідно до поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.

Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відритих закладах в Україні.