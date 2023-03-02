«Українські ДРГ» у Брянській області: у росії кажуть про атаку України, ЗСУ спростовують, а відповідальність взяли російські добровольці

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Уранці 2 березня в росії заявили про атаку української диверсійної групи на села Сушани та Любечане у Брянській області. Водночас у Генштабі ЗСУ та Оперативному командуванні «Північ» назвали це російською провокацією і заперечили причетність української армії.

Про це писали російські ЗМІ та Telegram-канали, а також офіційно підтвердили в російській ФСБ.

Канал Baza повідомляв про нібито підрив електропідстанції та газової станції. Також там писали про нібито захоплення заручників, убивства та поранення цивільних, зокрема дітей. Але місцева влада більшість із цих повідомлень спростувала.

У Кремлі заявили про атаку терористів. Речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що той відмінив свою поїздку до Ставропольського краю, проте термінове засідання Ради безпеки не підтвердив. Воно відбудеться завтра, як і планувалося.

У Держприкордонслужбі України, командуванні «Північ» та в Офісі президента назвали це провокацією. У Генштабі наголосили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України. Проте «Громадському» представник ГУР назвав подію «продовженням трансформації росії та її очищенням».

Відповідальність за інцидент взяв на себе «Русский Добровольческий Корпус». Згідно відкритих джерел, РДК — це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували з російських добровольців у серпні 2022 року. Він входить до Інтернаціонального легіону Тероборони.

Видання «Важные истории» пише, що поговорило з одним з учасників події. Боєць корпусу підтвердив, що РДК заходив на територію Брянської області. «Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Жодних заручників не брали», — розповів він.