У Бородянці на Київщині знайшли нові поховання жертв російської окупації

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Євген Спірін / «Бабель»

У місті Бородянка Київської області знайшли нові поховання жертв російської окупації.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля».

В одній з могил знайшли тіла трьох чоловіків. Один із них — 50-річний чоловік — був розстріляний. Інших двох, ймовірно, застрелили в голову. Цих чоловіків поховав ще 8 березня 2022 року місцевий мешканець.

Під час ексгумації тіл голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов навів статистику по області. Загалом на Київщині знайшли 1 373 тіла, 279 людей вважаються зниклими безвісти, 68 з них — мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Досі не ідентифіковані 127 тіл, знайдених в області.

Із 1 373 загиблих близько 700 були вбиті з вогнепальної зброї. Причиною смерті ще 350 людей стали мінно-вибухові поранення.