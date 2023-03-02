У Греції почалися протести після масштабної залізничної катастрофи. Кількість загиблих зросла до 43

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NPR

У Греції розпочалися протести через масштабну залізничну катастрофу, в якій пасажирський потяг зіткнувся із вантажним. Кількість загиблих зросла до 43.

Про це пише BBC.

Біля офісу компанії Hellenic Train в Афінах, яка відповідає за стан залізниці, сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Також протести відбулися в містах Салоніки та Лариса.

Уряд запевняє, що проведе детальне та незалежне розслідування. Премʼєр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що аварія сталася через «трагічну людську помилку».

«Правосуддя зробить свою справу», — зазначив він

Начальнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Але він заперечує свою провину і запевняє, що аварія сталася через технічну несправність.

Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що неодноразово попереджали багато років. На знак протесту та жалоби залізничники планують провести в четвер страйк через те, що вони називають офіційною зневагою до залізниці.