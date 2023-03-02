В Ізраїлі протестувальники заблокували дружину премʼєра в салоні краси

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В Ізраїлі, у місті Тель-Авів протестувальники проти уряду заблокували дружину премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу Сару в салоні краси.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У країні тривають протести проти уряду та його планів щодо судової системи. У Тель-Авіві ввечері 1 березня демонстранти кинулися на площу Кікар ха-Медіна, дізнавшись, що Сара Нетаньягу там у перукарні.

Поліцейські намагались утримати учасників акцій подалі від салону, однак зрештою за кілька годин довелось викликати спрецпризначенців, які евакуювали Сару Нетаньягу із салону краси. Премʼєр опублікував фото з дружиною, яке підписав так: «Сара, моя кохана дружино, радий, що ти повернулася додому цілою та неушкодженою. Анархія повинна припинитися — вона може коштувати життя».

1 березня в Ізраїлі пройшли одні з наймасштабніших і найзапекліших протестів проти планів уряду щодо судової системи з масовими демонстраціями по всій країні. У Тель-Авіві проти демонстрантів застосували водомети та світлошумові гранати, 11 людей отримали поранення, 50 мітингувальників заарештували.

Демонстранти виступають проти ухвалення судової реформи, яка може посилити політичний контроль над судовою системою. Частину законопроєкту, що надає правлячій коаліції контроль над комітетом із призначення суддів у Верховному суді, схвалили в першому читанні. Інший спірний законопроєкт, який зараз перебуває на розгляді Кнесету, передбачає можливість страти для терористів, його теж схвалили в першому читанні.