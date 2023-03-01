Розвідувальні служби США не знайшли доказів причетності іноземних держав до появи «гаванського синдрому»

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Associated Press

Розвідувальні служби США не знайшли доказів причетності росії чи інших країн до випадків «гаванського синдрому» в американських дипломатів.

Про це пише Associated Press.

У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору та інше. Симптоми зʼявилися після того, як вони почули дивний звук. Незабаром цей стан отримав назву «гаванський синдром».

Слідчі детально розглянули приблизно 1 500 справ у 96 країнах і не знайшли жодних достовірних доказів наявності іноземної зброї, яка могла б спричинити описані симптоми, або підслуховуючого пристрою, який міг би випадково викликати «гаванський синдром».

Американські розслідувачі дійшли висновку, що більшість таких випадків мають різні причини, від факторів навколишнього середовища до недіагностованих захворювань.