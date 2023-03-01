«Найкращий шеф-кухар світу» втратив одну мішленівську зірку

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Guy Savoy

Французький кухар Гі Савой, якого називають найкращим шеф-кухарем у світі, втратив одну зі своїх зірок Мішлен.

Про це повідомляє CNN.

Його однойменний ресторан Guy Savoy, розташований у французькому національному монетному дворі, був удостоєний трьох зірок Мішлен у 2002 році і зберігав цей статус протягом двох десятиліть. Ресторан також уже шостий рік поспіль очолює рейтинг найкращих ресторанів світу за версією паризького гіда La Liste. Проте, його статус Michelin був знижений до двох зірок в останньому випуску Michelin Guide France.

«Ми повністю усвідомлюємо вплив наших рішень на відповідні ресторани. Ми підтримуємо довірчі стосунки з гурманами та нашими читачами. Вони очікують, що наші рекомендації будуть серйозними та надійними, щоб допомогти їм у виборі», — йдеться в заяві Michelin Group.

Керівництво Michelin додало, що рейтинги «ніяк не є постійними», їх щороку переглядають інспекційні групи.

Шеф-кухар Гі Савой. Guy Savoy

Гі Савой почав навчатися на кухаря в 1968 році у віці 15 років і провів наступне десятиліття, працюючи з шеф-кухарями у різних ресторанах по всій Франції. У дитинстві він підглядав за їжею, яку готували на кухні ресторану його родини La Buvette de l’Esplanade у французькому місті Бургуен-Жальє.

Свій перший ресторан він відкрив у Парижі у 1980 році, згодом, у 1987 році, переїхав до більш просторого приміщення. У травні 2015 року ресторан уже був розташований у будівлі французького національного монетного двору Monnaie de Paris. У закладі є шість обідніх залів, високі вікна, тарілки з намальованим вручну усміхненим обличчям та фон річки Сени.

Гордон Рамзі навчався у Гі Савоя і назвав його своїм кулінарним наставником.