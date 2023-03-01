Науковці знайшли звʼязок між стародавніми міфами і нещодавно відкритим способом харчування китів

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У 2011 році науковці зафіксували невідому раніше стратегію харчування китів. Тепер дослідники з Австралії знайшли опис такої поведінки у стародавніх легендах про морських істот, написаних понад дві тисячі років тому.

Про це пише Phys.org.

Найчастіше кити кидаються на здобич під час полювання, але в минулому десятилітті зʼявилися докази, що ці тварини відкривають щелепи над поверхнею води, чекаючи, поки зграї риб запливуть їм у пащу. Ось як це відбувається:

Нещодавно морський археолог з Коледжу гуманітарних, мистецтв і соціальних наук Університету Фліндерса Джон Маккарті вперше помітив інтригуючі паралелі між морською біологією та історичною літературою, читаючи про скандинавських морських чудовиськ.

«Мене вразило, що норвезький опис хафгуфа дуже схожий на поведінку у відеозаписах харчування китів, але спочатку я подумав, що це просто цікавий збіг. Я почав вивчати це детально і обговорювати з колегами, які спеціалізуються на середньовічній літературі. Ми зрозуміли, що найдавніші версії цих міфів описують не морських чудовиськ, а різновид китів», — сказав Маккарті.

Тепер біологи вважають, що стародавні міфи можуть стати ключем до розуміння низки поведінкових та еволюційних питань про китів.