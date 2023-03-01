ОВА: Російські війська вдарили ракетами по Полтавщині

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Росія вдарила ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі Кременчуцького району Полтавщини.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Дмитро Лунін.

За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. О 20:34 на Полтавщині знову залунав сигнал повітряної загрози.