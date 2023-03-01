ОВА: Російські війська вдарили ракетами по Полтавщині
- Автор:
- Анна Холоднова
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Росія вдарила ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі Кременчуцького району Полтавщини.
Про це повідомив голова військової адміністрації області Дмитро Лунін.
За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. О 20:34 на Полтавщині знову залунав сигнал повітряної загрози.
- Близько 19:00 1 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 19:27 повітряні тривоги скасували, окрім Луганської області та тимчасово окупованого Криму.