На острові Пасхи знайшли нового камʼяного ідола моаї. Він лежав на дні колишнього озера

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На острові Пасхи, на дні висохлого вулканічного озера знайшли нового камʼяного ідола моаї.

Про це пише Live Science.

Озеро Рано Рараку, в якому виявили знахідку, висохло зовсім нещодавно. У кратері була прісна вода, однак через кліматичні зміни та інші фактори, зокрема, через діяльність людини, вона зникла. У 2018 році води в озері майже не було.

На цьому місці знайшли нового камʼяного ідола моаї. Getty Images

Як статуя опинилася на дні озера, ніхто не знає, але науковці припускають, це не останній ідол, який лежить на дні кратера.

На острові Пасхи розташовані близько тисячі всесвітньо відомих гігантських камʼяних статуй та різьблених фігурок, найбільша з яких важить 74 тонни та досягає 10 метрів заввишки. Фігури вирізали корінні мешканці Рапа-Нуї десь між 1400 і 1650 роками. Вони розташовані так, щоб утворити кільце навколо острова.