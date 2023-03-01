CNN: Близько 600 кораблів допомагають перевозити підсанкційну російську нафту. Цей «тіньовий флот» зростає

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

За підрахунками експертів, «тіньовий флот», який допомагає росіянам перевозити підсанкційну нафту, налічує близько 600 суден — це приблизно 10% світової кількості великих танкерів.

Про це пише CNN.

Зараз на ринку зʼявилися нові гравці. Навіть галузеві експерти часто не знають, хто саме є операторами та власниками більшості кораблів, які перевозять нафту з рф. Проте відомо, що у деяких випадках діють підставні компанії в Дубая чи Гонконгу. Подеколи кораблі купляють у європейців або використовують старі судна, які пішли б на металобрухт.

«Є флот, який не займається бізнесом з росією, а є флот, який майже виключно займається ним», — сказав Річард Метьюз, керівник відділу досліджень EA Gibson. За його словами, є лише кілька кораблів, які роблять «і те, і інше».

Поки Європа відмовляється від російського палива, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2022 році Китай збільшив імпорт російської нафти в середньому до 1,9 мільйона барелів щодня — це на 19% більше, ніж у 2021 році. Індія, своєю чергою, збільшила закупівлі на 800% — у середньому до 900 тисяч барелів на день.

Для виконання цих замовлень потрібні кораблі. Російський флот не має достатньо суден, тому росіянам доводиться користуватися послугами «тіньового флоту».

Аналітик із вантажних перевезень Метью Райт поділяє судна, які перевозять російську нафту, на дві категорії: «сірі кораблі» та «темні кораблі». «Сірі кораблі» — це ті, які придбали у Європі покупці з Близького Сходу та Азії після вторгнення росії в Україну. Раніше вони не були активними на ринку танкерів.

Натомість «темні кораблі» давно допомагають обходити західні санкції Ірану та Венесуелі. Нещодавно вони також почали транспортувати російську нафту.

«Ми всі очікували, що «темний флот», який перевозить іранську та венесуельську нафту, зросте. І це сталося», — сказав старший аналітик консалтингової компанії Rystad Energy Джанів Шах.

Транспортувати російську нафту на великі відстані стає дедалі складніше. За оцінками експертів, наразі росії потрібно в чотири рази більше потужностей для перевезень сирої нафти, аніж було до повномасштабного вторгнення в Україну, а «тіньовий флот» для перевезень підсанкційного палива зростає на від 25—35 суден щомісяця.