Українська асоціація футболу хоче повернути глядачів на стадіони, але з певними умовами
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jonny Clow / Unsplash
Українська асоціація футболу хоче повернути вболівальників на стадіони. Наразі тривають перемовини з обласними адміністраціями й Міністерством молоді та спорту.
Про це у своєму Facebook написав очільник УАФ Андрій Павелко.
«УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України й обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни. Насамперед це можуть бути воїни, які отримали поранення і потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони», — зазначив він.
За його словами, попри воєнний стан в Україні працюють концертні зали, театри, кінотеатри, але глядачів на футбольні матчі не пускають.
Водночас Павелко запевнив, що вболівальників можуть пускати лише на матчі на тих стадіонах, де для цього є умови, наприклад, достатня кількість місць в укриттях. Також на допуск вболівальників мають дати дозвіл військова адміністрація і правоохоронці.
- Футбольний сезон 2022/23 в Україні розпочався 23 серпня. Наразі на матчі допускають лише персонал обох команд і журналістів. У разі тривоги поєдинки зупиняють. Премʼєр-ліга з міркувань безпеки спершу проводила матчі лише в Києві та області, Львові та на Закарпатті.