Українська асоціація футболу хоче повернути глядачів на стадіони, але з певними умовами

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Jonny Clow / Unsplash

Українська асоціація футболу хоче повернути вболівальників на стадіони. Наразі тривають перемовини з обласними адміністраціями й Міністерством молоді та спорту.

Про це у своєму Facebook написав очільник УАФ Андрій Павелко.

«УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді та спорту України й обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни. Насамперед це можуть бути воїни, які отримали поранення і потребують соціальної реабілітації через футбол улюблених команд, але не тільки вони», — зазначив він.

За його словами, попри воєнний стан в Україні працюють концертні зали, театри, кінотеатри, але глядачів на футбольні матчі не пускають.

Водночас Павелко запевнив, що вболівальників можуть пускати лише на матчі на тих стадіонах, де для цього є умови, наприклад, достатня кількість місць в укриттях. Також на допуск вболівальників мають дати дозвіл військова адміністрація і правоохоронці.