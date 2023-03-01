Поліція затримала екоактивістку Тунберґ. Вона три дні блокувала вхід до Міністерства енергетики Норвегії

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Норвезька поліція 1 березня затримала екологічну активістку Грету Тунберг під час демонстрації в Осло.

Про це повідомляє POLITICOEurope.

Тунберг разом із десятками інших активістів з 27 лютого блокувала вхід до Міністерства енергетики Норвегії, протестуючи проти вітрових турбін, побудованих на землі, яку традиційно використовували корінні саамські оленярі.

«Я тут, щоб підтримати боротьбу за права людини та корінних народів. Норвезька держава порушує права людини, це абсолютно неприйнятно, і ми повинні бути солідарними в цій боротьбі», — сказала Тунберг на початку акції.

Оленярі кажуть, що вигляд і звук гігантських вітряків наводять на їхніх тварин жах і порушують давні традиції, і вимагають демонтувати турбіни.