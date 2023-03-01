У Гонконзі вперше за три роки карантину скасували масковий режим

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Louis Vuitton / Instagram

У Гонконзі від середи, 1 березня, більше не вимагатимуть носити маски у громадських місцях. Заборону зняли вперше за три роки від початку карантину.

Про це пише Time.

Рішення ухвалили, щоб залучити туристів і працівників з-за кордону і відродити фінансовий центр. На початку 2022 року Гонконг скасував більшість пандемічних обмежень, зокрема обовʼязковий карантин для людей, які приїжджають з інших країн.

З липня 2020 року всі мешканці Гонконгу мали носити маску в усіх громадських місцях, зокрема на відкритому повітрі. У разі невиконання цього правила накладали штраф удо 10 тисяч гонконзьких доларів ($1 275). На одному з етапів карантину маски вимагали носити навіть під час занять спортом.

Більшість інших країн в Азії, включно з Південною Кореєю, Японією та Тайванем, протягом останніх місяців повністю або частково послабили правила щодо носіння масок.