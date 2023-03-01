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У ніч на середу, 1 березня, у Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Загинули щонайменше 32 людини, 85 людей отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Пасажирський потяг прямував з Афін у Салоніки, але біля міста Лариса сталося лобове зіткнення з вантажним потягом. У вагонах було приблизно 350 пасажирів. За словами однієї з пасажирок, потяг зігнувся на 90 градусів, впав в урвище і наполовину повис у повітрі.

Прессекретар пожежної охорони Василіс Вартакоянніс повідомив, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки серед уламків досі є люди, а деяких пасажирів могло відкинути на десятки метрів через сильне зіткнення. Рятувальники працюють у посиленому режимі.