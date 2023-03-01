Новим президентом Нігерії став Бола Тінубу. Що про нього відомо

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У Нігерії після кількох днів оскарження результатів виборів оголосили нового президента. Ним став кандидат від правлячої партії Бола Тінубу.

Про це пише Reuters.

На цій посаді він боротиметься із заворушеннями ісламістів на північному сході, збройними атаками, убивствами та викраденнями людей, конфліктом між скотярами і фермерами, нестачею коштів, палива та електроенергії, а також із багаторічною корупцією.

Саме неспроможність позбутися корупції стала основним закидом на адресу партії Тінубу від опонентів.

Він набрав 8,79 мільйона голосів, випередивши головного конкурента від опозиції Атіку Абубакара, який набрав 6,98 мільйона голосів.

Опозиційні партії намагалися визнати результати недійсними через технічні труднощі, що виникли в новій технології Незалежної національної виборчої комісії.

«Результати, які оголошують у Національному центрі порівняння, були сильно підтасовані та зманіпульовані, вони не відображають побажань нігерійців, висловлених на виборах», — йшлося у спільній заяві опозиційних Народної демократичної партії, Ліберальної партії та менших політсил.

До Тінуби країну протягом двох термінів очолював представник його ж партії — «Загального прогресивного конгресу».