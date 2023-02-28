В Аргентині рибалки знайшли всередині акули останки зниклої людини

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В Аргентині рибалки знайшли всередині акули останки чоловіка, який зник на півдні країни 18 лютого.

Про це пише Associated Press.

Родина 32-річного Дієго Барріа впізнала частину тіла завдяки татуюванню. Востаннє чоловіка бачили на всюдиході біля узбережжя в південній провінції Чубут. У нього залишилися троє дітей.

Пошкоджений квадроцикл знайшли 20 лютого на пляжі поблизу Рокас-Колорадас, але слідів Барріа біля нього не було.

Двоє рибалок 26 лютого повідомили береговій охороні, що виловили трьох акул неподалік від місця, де знаходився квадроцикл Барріа. Коли вони чистили здобич, то виявили в одній з акул людські останки. Судячи з татуювання, вони належали Дієго Барріа. Щоб остаточно впевнитися в цьому, останки відправлять на ДНК-тест.

Правоохоронці продовжують розслідувати, що саме сталося зі зниклим. Припускають, що чоловік потрапив в аварію і його тіло затягнув у море приплив.