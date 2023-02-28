США звернулися до Мексики з проханням екстрадувати сина наркобарона Ель Чапо

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США відправили до Мексики запит із проханням екстрадувати лідера одного з наркокартелів Овідіо Гусмана. Він є сином мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько «Ель Чапо».

Про це пише BBC.

Овідіо Гусман — один із чотирьох дітей Ель Чапо від дружини Грізельди Лопес, з якою він був у стосунках у 1980-х та 1990-х роках. Найстаршого з них, Едгара, убили під час стрілянини наркокартелів у 2008 році. Ще один брат Овідіо на імʼя Хоакін наразі переховується від правосуддя.

США просять екстрадувати Овідіо Гусмана, щоб провести над ним суд. Його батько Ель Чапо наразі відбуває довічне увʼязнення в одній з американських вʼязниць.