США звернулися до Мексики з проханням екстрадувати сина наркобарона Ель Чапо
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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США відправили до Мексики запит із проханням екстрадувати лідера одного з наркокартелів Овідіо Гусмана. Він є сином мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько «Ель Чапо».
Про це пише BBC.
Овідіо Гусман — один із чотирьох дітей Ель Чапо від дружини Грізельди Лопес, з якою він був у стосунках у 1980-х та 1990-х роках. Найстаршого з них, Едгара, убили під час стрілянини наркокартелів у 2008 році. Ще один брат Овідіо на імʼя Хоакін наразі переховується від правосуддя.
США просять екстрадувати Овідіо Гусмана, щоб провести над ним суд. Його батько Ель Чапо наразі відбуває довічне увʼязнення в одній з американських вʼязниць.
- Самого Овідіо Гусмана затримали 5 січня. Цілий день тривала перестрілка між правоохоронцями та бойовиками наркокартелю. Бойовики обстріляли два літаки та вбили трьох співробітників сил безпеки. За даними губернатора штату, внаслідок заворушень госпіталізували 18 людей. Міністр оборони Мексики Луїс Кресенсіо Сандовал повідомив, що шестимісячна операція зі стеження за Овідіо Гусманом Лопесом відбувалася за підтримки США.