Німеччина до кінця року передасть Україні дві сучасні системи ППО Skynex

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Німеччина планує до кінця року передати Україні дві сучасні системи ППО Skynex. Їх замовив німецький уряд.

Про це розповів гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише The Wall Street Journal.

За його словами, вартість систем становить €200 мільйонів.

Директор концерну зазначив, що інакше Німеччина використала б ці ППО для власного захисту.

Розробник стверджує, що Skynex здатна збивати безпілотники та крилаті ракети. Вона веде постійний вогонь 35-мм боєприпасами.