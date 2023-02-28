В індійському храмі живих слонів для ритуалів замінять роботами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Peta
На півдні Індії у храмі Ірінджадаппіллі Шрі Крішна презентували механічного слона для ритуалів. Там прагнуть звільнити живих тварин від участі у релігійних святах, пише BBC.
Робота подарувала організація People for Ethical Treatment of Animals (PETA) разом із актрисою Парваті Тірувоту.
Модель слона заввишки 3,3 м важить 800 кг і виготовлена з залізної рами.
Слони відіграють важливу роль у храмових святах в індійському штаті Кералі — там живе приблизно пʼята частина з майже 2 500 слонів, яких утримують у неволі. Їх приковують ланцюгами, сідлають та прикрашають.
За даними Центру дослідження прав тварин, між 2018 і 2023 роками у Кералі загинули 138 слонів.