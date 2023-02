Pokemon анонсувала реліз застосунку для відстеження сну Pokemon Sleep

Новини

The Pokemon Company оголосила, що мобільний застосунок Pokemon Sleep вийде вже цього літа. Цей застосунок призначений для відстежування сну.

Дія гри розгортається на маленькому острові, де спить гігантський Снорлакс. За сюжетом гравці приєднаються до професора Неролі, який вивчає cон покемонів. Користувачі допомагатимуть у дослідженні, надаючи Pokemon Sleep дані про власні сни.

Що довше користувач спатиме, то вищим буде його рахунок уранці та більше покемонів з аналогічним (одним із трьох) стилем сну збереться навколо Снорлакса.

Кожен вид покемонів у Pokemon Sleep передбачає кілька потенційних стилів сну — щоб розблокувати їх усі, користувачеві потрібно звертатися до програми регулярно.

Для тих, кому не подобається ідея класти смартфон поруч із подушкою, The Pokemon Company випустить аксесуар Pokemon Go Plus+ у вигляді покеболу (кулі для схоплення покемонів), який зʼєднується з Pokemon Sleep Bluetooth.

Запуск Pokemon Sleep очікується влітку на iOS та Android, а Pokemon Go Plus+ вже має точну дату виходу — 14 липня.