Bloomberg: Китайські постачальники Apple через політичну напруженість передислоковують виробництво в Індію та Вʼєтнам

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Китайські постачальники Apple Inc., імовірно, виведуть потужності з країни набагато швидше, ніж планувалося. У такий спосіб вони хочуть запобігти наслідкам напруженості між Пекіном і Вашингтоном.

Bloomberg із посиланням на виробника AirPods компанію GoerTek Inc. пише, що технологічні гіганти хочуть диверсифікувати постачальників.

GoerTek Inc. наразі виробляє більшу частину гаджетів у світі — від iPhone до PlayStation. Компанія інвестує початкові $280 мільйонів у новий завод у Вʼєтнамі та розглядає можливість розширення в Індії. Водночас американські технологічні компанії активно підштовхують GoerTek до вивчення альтернативних місць виробництва.

Заступник голови GoerTek Казуєсі Йошинага каже, що зараз в обговореннях з клієнтами домінує тема про терміни, коли вони зможуть виїхати.

За оцінками Bloomberg Intelligence, компанії може знадобитися вісім років, щоб вивести лише 10% потужностей Apple за межі Китаю.

Керівник GoerTek стверджує, що це відбудеться набагато швидше і більшість китайських виробників техніки зазнають такого ж тиску. Індія посідає одне з перших місць у списках побажань клієнтів.

Також Apple, імовірно, хоче зробити Вʼєтнам центром виробництва AirPods, iPad і MacBook. У замовленнях на AirPods переважає GoerTek і китайська фірма Luxshare Precision Industry Co. , яка теж має комплекс у північному Вʼєтнамі. За словами Йошинаги, багато американських компаній планують перенести туди виробництво незалежно від витрат. Інші, такі як Jabil Inc., розглядають Індію. Він додав, що загалом потік із Китаю йтиме постійно.