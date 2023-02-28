ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів і відбили 60 їхніх атак

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Reuters / «Бабель»

Українські військові за добу 27 лютого знищили 550 російських окупантів — загалом від початку війни 149 240.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу за 28 лютого.

Також окупанти втратили ще три танки, 9 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та 3 реактивні системи залпового вогню.

Генштаб повідомляє, що росія основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили понад 60 атак на цих напрямках.