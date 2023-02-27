У Києві та Харкові поліція попередила масові бійки підлітків. Діти мали битися в рамках російського флешмобу

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Національна поліція

У Печерському районі Києва та в центрі Харкова поліцейські попередили масові підліткові бійки, які мали статися в рамках російського флешмобу.

Про це повідомили у столичній поліції та в поліції Харківської області.

У Києві в операції брали участь ювенальні поліцейські, аналітики столичного главку, оперативники та дільничні. Конфлікт вдалося попередити, а учасників доставили до відділку поліції для зʼясування обставин.

У Харкові поліція встановила 245 учасників майбутньої бійки, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців та 66 дівчат.

Національна поліція

Тепер правоохоронці запрошують батьків, діти яких взяли участь у російському флешмобі. З ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські і проводитимуть профілактичні бесіди.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) Кримінального кодексу України.

Про що йдеться?

Цей флешмоб нещодавно поширився в росії серед неповнолітніх. Представники угруповання під назвою «Редан» організовують бійку з опонентами. Такі самі акції планували діти в Києві та Харкові.

У російських соцмережах учасники руху «Редан» пояснюють, що їхня назва походить з японського коміксу Hunter x Hunter. Учасники «Редану» носять речі з зображенням павука і стверджують, що не мають «ніякого відношення до лівих, правих чи нацистів». У цього угруповання є противники, які з ними конфліктують. «Ми за нормальне покоління здорових хлопців, а не цих. Ні «Редану», — пишуть у групах російської соцмережі «ВКонтактє» їхні опоненти.