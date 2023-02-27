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У Китаї винайшли пристрій для поцілунків на відстані. Компанія-виробник стверджує, що він дозволить парам відчути «справжню» фізичну близькість.

Про це пише CNN.

Пристрій має теплі, рухомі кремнієві губи, які здатні імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух і температуру губ користувача. Також він вміє передавати звуки.

Taobao

Щоб відправити поцілунок, потрібно завантажити програму на телефон та підключити пристрій до зарядного порту телефону. Після створення пари зі своїми партнерами у застосунку можна почати відеодзвінок і передавати поцілунки одне одному.

Також користувачі можуть анонімно створювати пари з незнайомцями за допомогою функції kissing square. Якщо двоє незнайомців подобаються одне одному, вони можуть домовитися обмінятися поцілунками. Також поцілунок можна зберегти та завантажити у телефон. Пристрій коштує 288 юанів ($41).