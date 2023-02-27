Румунські медіа та держоргани повідомили, що Wizz Air зупиняє польоти до і з Кишинева. Компанія заперечує це

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Оновлення 19:30. Офіційний акаунт Wizz Air у Twitter спростовує повідомлення про зупинку польотів до Молдови. Попри те що WizzAir офіційно не підтверджує припинення рейсів, у соцмережах користувачі почали скаржитися, що їхні рейси з Кишинева вже скасовані.

Угорська авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. У заяві компанії, яку оприлюднило видання HotNews, йдеться, що компанія ухвалила це рішення у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою.

Інформацію також підтвердили в Органі цивільної авіації, пообіцявши пізніше надати подробиці.

«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», — йдеться у заяві Wizz Air, яку наводить видання.

У Wizz Air запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон. Рейси в Прагу, Гамбург і Будапешт скасували.