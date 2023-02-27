Румунські медіа та держоргани повідомили, що Wizz Air зупиняє польоти до і з Кишинева. Компанія заперечує це
- Автор:
- Софія Телішевська
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Оновлення 19:30. Офіційний акаунт Wizz Air у Twitter спростовує повідомлення про зупинку польотів до Молдови. Попри те що WizzAir офіційно не підтверджує припинення рейсів, у соцмережах користувачі почали скаржитися, що їхні рейси з Кишинева вже скасовані.
Угорська авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. У заяві компанії, яку оприлюднило видання HotNews, йдеться, що компанія ухвалила це рішення у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою.
Інформацію також підтвердили в Органі цивільної авіації, пообіцявши пізніше надати подробиці.
«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», — йдеться у заяві Wizz Air, яку наводить видання.
У Wizz Air запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах, збільшивши кількість рейсів у Берлін, Барселону, Мілан, Бергамо, Болонью, Рим, Ларнаку та Лондон. Рейси в Прагу, Гамбург і Будапешт скасували.
- 31 жовтня минулого року в Молдові вперше знайшли уламок ракети після російського масованого обстрілу України. Тоді постраждав один із населених пунктів. Згодом випадки, коли російські ракети заходили у повітряний простір росії, стали повторюватися. Зокрема, це сталося на початку грудня, у середині січня та в лютому. Також 14 лютого в Молдові закривали повітряний простір через невідомий літальний обʼєкт, котрий опинився над країною. Згодом зʼясувалося, що це був російський дрон. У Молдові попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною ціллю президента путіна після України.