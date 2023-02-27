У Кривому Розі поліція знешкодила наркокартель. Він щомісяця продавав наркотики на понад мільйон доларів

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Пресслужба Нацполіції

У Кривому Розі понад 1 200 правоохоронців у ході масштабної спецоперації затримали 37 учасників злочинного угруповання «Двадцятівські», зокрема 10 його лідерів. Щомісячний прибуток їхнього наркокартелю сягав понад мільйон доларів.

Про це повідомили у Національній поліції.

Наркобізнес організували троє мешканців Кривого Рогу, які мають звʼязки у кримінальному середовищі. Вони заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, через які розповсюдили брехню про правоохоронців, які розслідували діяльність наркогруп на Дніпропетровщині.

Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали «працівників», а представники відокремлених ланок майже не контактували один із одним. У цій спільноті була чітка ієрархія та розподіл ролей — існував контроль за роботою лабораторій, їхня охорона, «хіміки», «фінансисти» тощо.

Мережу нарколабораторій розташували в орендованих гаражних приміщеннях та в квартирі у Кривому Розі. У цих місцях у промислових масштабах виготовляли до 40 кг готових психотропів щомісяця.

Поліцейські провели понад 200 одночасних обшуків та вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, прекурсори, 310 тис. доларів, 103 тис. євро та понад 500 тис. грн, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, понад два десятки банківських карток і мобільних телефонів, дані дилерів, «клієнтів» та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

Шістьох лідерів суд уже відправив під варту без можливості застави. На майно картелю наклали арешт.