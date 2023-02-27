Вийшов трейлер фільму про російсько-українську війну «Життя на межі». Його режисували ветерани

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Getty Images / «Бабель»

Вийшов трейлер українського документального фільму «Життя на межі». Його режисерами стали ветерани російсько-української війни, які відобразили в картині події від 2014 року до сьогодні.

Режисером виступив Павло Пелешок, а продюсером — Юрко Іванишин. Їхній фільм «Зима у вогні» 2016-го номінували на «Оскар» як найкращий документальний повнометражний фільм.

Для створення стрічки автори опрацювали 640 годин архівних матеріалів.

«Життя на межі» — фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції гідності до повномасштабної війни росії проти України.