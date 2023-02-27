Українцям дозволили перебувати в Грузії без візи терміном до двох років

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Denis Arslanbekov / Unsplash

Уряд Грузії збільшив термін перебування в країні українців без візи. Тепер вони можуть там бути до двох років.

Про це пише «Грузия Онлайн».

Відповідну постанову там ухвалили 24 лютого.

Раніше громадяни України могли перебувати в Грузії без візи протягом одного року. Тепер цей термін збільшили до двох років.

Поправки в постанову набули чинності одразу після оприлюднення.