Українцям дозволили перебувати в Грузії без візи терміном до двох років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Denis Arslanbekov / Unsplash
Уряд Грузії збільшив термін перебування в країні українців без візи. Тепер вони можуть там бути до двох років.
Про це пише «Грузия Онлайн».
Відповідну постанову там ухвалили 24 лютого.
Раніше громадяни України могли перебувати в Грузії без візи протягом одного року. Тепер цей термін збільшили до двох років.
Поправки в постанову набули чинності одразу після оприлюднення.